Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!
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Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları.
Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta birinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da fastPay Wildcats - Gamers of Future mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Çamlıca Espor - Digital Athletics mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.
3. hafta 1. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;
Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Sonuçları
fastPay Wildcats 1 – 1 Gamers of Future
Bal Espor 2-0 İstanbul Espor
ABB Aski Espor 0-2 KBB Kağıtspor Espor
Sangal Esports 0-2 Galatasaray
Çamlıca Espor 1-1 Dıgıtal Athletics
Kaynak: Playerbros