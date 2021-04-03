Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları.

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta birinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da fastPay Wildcats - Gamers of Future mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Çamlıca Espor - Digital Athletics mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

3. hafta 1. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Sonuçları

fastPay Wildcats 1 – 1 Gamers of Future

Bal Espor 2-0 İstanbul Espor

ABB Aski Espor 0-2 KBB Kağıtspor Espor

Sangal Esports 0-2 Galatasaray

Çamlıca Espor 1-1 Dıgıtal Athletics

Kaynak: Playerbros