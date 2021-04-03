Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!
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Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

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Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları.

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Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta birinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da fastPay Wildcats - Gamers of Future mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Çamlıca Espor - Digital Athletics mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

3. hafta 1. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 1. Gün Sonuçları

fastPay Wildcats 1 – 1 Gamers of Future

Bal Espor 2-0 İstanbul Espor

ABB Aski Espor 0-2 KBB Kağıtspor Espor

Sangal Esports 0-2 Galatasaray

Çamlıca Espor 1-1 Dıgıtal Athletics

Kaynak: Playerbros

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