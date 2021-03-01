Zula sistem gereksinimleri 2021 | Zula kaç GB?
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Zula sistem gereksinimleri 2021 | Zula kaç GB?

01.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:28
Zula sistem gereksinimleri 2021 | Zula kaç GB?

Türk oyunu Zula sistem gereksinimleri nelerdir? MadByte Games tarafından tasarlanan ve Lokum Games tarafından dağıtılan Zula bir MMOFPS türünde bir video oyunudur. Zula oyun modları nelerdir?

Oyun, Türk yapımı ilk MMOFPS oyunu niteliğindedir. Oyunun çıkış yapma tarihi ise 22 Şubat 2015'tir. Zulanın resmi sitesinden indirilebilir ve kayıt olunabilir. Oyunun yapım aşamasına ise 2013 yılında başlanmıştırve 2015 yılında ise de yayınlanmıştır. Zula ve paralı askerlerden oluşan Gladyo adında 2 düşmanların yer aldığı Zula oyununda oyun farklı hikayelere ev sahipliği yapmaktadır.

ZULA OYUN MODLARI

Ölüm Maçı

Sabotaj

Sancak Savaşı

Aranıyor

Herkes Tek

Eleme

Koruma

Rekabet

Patron Avı

Battle Royale

Eğlence (Kartopu Savaşı, Renk Kapmaca, Az Mermili Tabanca)

Hızlı Lobi TDM

ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM

  • İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
  • İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 2500
  • Bellek: 2024 MB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 5730/ Radeon 9003
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 2000 MB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN

  • İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
  • İşlemci: Pentium 4 3.0 GHz/ Athlon XP 3000+
  • Bellek: En az 4 GB
  • Ekran Kartı: Graphics Intel HD 4000
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 6 GB yer
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