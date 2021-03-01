Zula sistem gereksinimleri 2021 | Zula kaç GB?
Türk oyunu Zula sistem gereksinimleri nelerdir? MadByte Games tarafından tasarlanan ve Lokum Games tarafından dağıtılan Zula bir MMOFPS türünde bir video oyunudur. Zula oyun modları nelerdir?
Oyun, Türk yapımı ilk MMOFPS oyunu niteliğindedir. Oyunun çıkış yapma tarihi ise 22 Şubat 2015'tir. Zulanın resmi sitesinden indirilebilir ve kayıt olunabilir. Oyunun yapım aşamasına ise 2013 yılında başlanmıştırve 2015 yılında ise de yayınlanmıştır. Zula ve paralı askerlerden oluşan Gladyo adında 2 düşmanların yer aldığı Zula oyununda oyun farklı hikayelere ev sahipliği yapmaktadır.
ZULA OYUN MODLARI
Ölüm Maçı
Sabotaj
Sancak Savaşı
Aranıyor
Herkes Tek
Eleme
Koruma
Rekabet
Patron Avı
Battle Royale
Eğlence (Kartopu Savaşı, Renk Kapmaca, Az Mermili Tabanca)
Hızlı Lobi TDM
ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
- İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 2500
- Bellek: 2024 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 5730/ Radeon 9003
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 2000 MB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
- İşlemci: Pentium 4 3.0 GHz/ Athlon XP 3000+
- Bellek: En az 4 GB
- Ekran Kartı: Graphics Intel HD 4000
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 6 GB yer