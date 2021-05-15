Zula Rekabet Turnuvası kural ihlali hakkında açıklama geldi!

Kural ihlalleri turnuvalar için büyük bir önem arz ediyor.

Takımların Zula Süper Lig'ine çıkmasına olanak sağlayan Zula Rekabet Turnuvası kural ihlalleri hakkında bir bildiri yayımladı.

Şirket yaptığı açıklamada, turnuva boyunca tüm katılımcılara eşit ve dürüst bir oyun tecrübesi yaşatmayı bir ilke olarak benimsendiğini belirtirken, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu eşit ve dürüst ortamın bütün takımlara sağlanabilmesi için Zula Rekabet Turnuvası kurallarına bütün takımların uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak turnuvanın son 32 ayağında bu kurala ters düşen bir olay yaşanmıştır."

Zula Rekabet Turnuvası'nın öncelikli kurallarından biri, oyuncuların turnuva başladıktan sonra herhangi bir şekilde isim değişikliği yapmaması ve bu yolla herhangi bir takıma illegal şekilde dahil olmaması ile ilgili olduğu belirtilirken, her takımın turnuvaya başladığı hesaplar ve kişiler ile turnuvanın sonuna kadar gitmekle yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamaya göre 1024 takımın yer aldığı Zula Rekabet Turnuvası 7. Sezon'da çeyrek final aşamasında şirket ekiplerinin kalan 32 takıma yapmış olduğu detaylı incelemede, 6 farklı takımdan bazı oyuncuların farklı hesapları veya oyuncuları turnuvaya dahil ettiği tespit edildi. Zula Rekabet Turnuvası kurallarının ihlali sebebiyle tespit edilen 6 takımın turnuvadan men edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre turnuvadan uzaklaştırılan takımların listesi aşağıdaki gibidir:

A Grubu: 'UnderWorld<3

C Grubu: Army'eSports'Club, TheETERNAL

D Grubu: Team'WESPECT, Venom'ESC!, 18+

Playerbros ekibi olarak turnuva boyunca bu tarz haksızlıkların yaşanmaması tarafındayız, umuyoruz ki bundan sonraki süreçte hiçbir takım böyle bir yola kalkışma cesaretinde bulunmaz.

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Kaynak: Playerbros