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Zula Europe Masters turnuvası için geri sayım başladı

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Zula Europe Masters turnuvası için geri sayım başladı

ZulaTurkiye Europe Masters turnuvası bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ve dünyada 30 milyon kişi tarafından oynandığı belirtilen Zula'nın Avrupa'daki oyuncularına özel olarak yeni bir etkinlik düzenleniyor. Yapılan basın açıklamasında belirtilene göre Zula, Avrupalı oyun severleri Zula Europe Masters turnuvasında bir araya getiriyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden toplam 16 takımın mücadele edeceği turnuvada eşleşmeler, 1 Ekim Cuma günü duyurulacak. Zula Europe Masters, 2-3 Ekim tarihlerinde hafta sonu boyunca çevrimiçi olarak devam edecek. Turnuvaya katılacak Avrupa bölgesindeki Zula severler, toplam 2 milyon Zula Altını ödül havuzundan en büyük payı almak ve şampiyon olmak için mücadele edecek.

Turnuvada her bir takım 5'er oyuncudan oluşacak ve final maçı dahil bütün maçlar BO3 (Best of 3) şeklinde ve Sabotaj Modunda oynanacak. Takımlar, Mülteci Kampı, Favela, Safranbolu, Düğün Salonu, Çin Bahçeleri, Kale ve Mardin olmak üzere 7 haritada rekabet edecek.

Zula Europe Masters turnuvası ödül havuzu

Takım: 1.000.000 Zula Altını

Takım: 500.000 Zula Altını

Takım: 250.000 Zula Altını

Takım: 250.000 Zula Altını

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