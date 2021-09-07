Zula 6 Eylül güncelleme notları paylaşıldı!
Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula'nın 6 Eylül yaması yayınlandı. İşte detaylar!
6 Eylül Zula güncelleme notları oyuncularla paylaşıldı, yeni güncelleme ile oyundaki birçok hata giderilirken, eklenen madden ve iyileştirmeler yapılı. İşte güncellemenin detayları!
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ZULA 6 EYLÜL GÜNCELLEME NOTLARI
- Hızlı lobide bulunan tüm oyuncuların elinde default silah gözüküyordu artık setinde takılı olan silah, desen ve eklentileri gözükecek.
- Hızlı lobi harita ve maç tipi seçimi artık yapılabilecek.
- Örneğin; TDM modunda istenildiği zaman TDM bıçak modu veya TDM için istenilen bir harita açılıp kapatılabilecek.
Yapılan iyileştirmeler;
- Zula Battle Royale haritasında bulunan kapılar hata sonucu 360 derece dönebiliyordu, düzeltildi.
- Desteden çıkan kartlar oyundan çıkıp tekrar girene kadar kart iade kısmında gözükmüyordu, düzeltildi.
- TDM ve Battle Royale maçından kaçıp yeni maça giden oyuncunun elosu düşmüyordu artık düşecek.
- Herhangi bir karakter oyuncunun çantasında günlük olarak varsa ve bundle ile aynı karakterden sınırsız elde ederse hala gün olarak gösteriyordu, düzeltildi.
- Zula Battle Royale arabanın havada dik kalma hatası düzeltildi.
- Zula Battle Royale'de araba dönüşleri daha stabil hale getirildi.
- Zula Battle Royale'de araba hızlıyken yapılan dönüşlerde spin atacak şekilde ayarlandı.