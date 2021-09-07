Zula 6 Eylül güncelleme notları paylaşıldı!
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Zula 6 Eylül güncelleme notları paylaşıldı!

Zula 6 Eylül güncelleme notları paylaşıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula'nın 6 Eylül yaması yayınlandı. İşte detaylar!

6 Eylül Zula güncelleme notları oyuncularla paylaşıldı, yeni güncelleme ile oyundaki birçok hata giderilirken, eklenen madden ve iyileştirmeler yapılı. İşte güncellemenin detayları!

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ZULA 6 EYLÜL GÜNCELLEME NOTLARI

  • Hızlı lobide bulunan tüm oyuncuların elinde default silah gözüküyordu artık setinde takılı olan silah, desen ve eklentileri gözükecek.
  • Hızlı lobi harita ve maç tipi seçimi artık yapılabilecek.
  • Örneğin; TDM modunda istenildiği zaman TDM bıçak modu veya TDM için istenilen bir harita açılıp kapatılabilecek.

Yapılan iyileştirmeler;

  • Zula Battle Royale haritasında bulunan kapılar hata sonucu 360 derece dönebiliyordu, düzeltildi.
  • Desteden çıkan kartlar oyundan çıkıp tekrar girene kadar kart iade kısmında gözükmüyordu, düzeltildi.
  • TDM ve Battle Royale maçından kaçıp yeni maça giden oyuncunun elosu düşmüyordu artık düşecek.
  • Herhangi bir karakter oyuncunun çantasında günlük olarak varsa ve bundle ile aynı karakterden sınırsız elde ederse hala gün olarak gösteriyordu, düzeltildi.
  • Zula Battle Royale arabanın havada dik kalma hatası düzeltildi.
  • Zula Battle Royale'de araba dönüşleri daha stabil hale getirildi.
  • Zula Battle Royale'de araba hızlıyken yapılan dönüşlerde spin atacak şekilde ayarlandı.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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