Zula 6 Eylül güncelleme notları paylaşıldı!

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula'nın 6 Eylül yaması yayınlandı. İşte detaylar!

6 Eylül Zula güncelleme notları oyuncularla paylaşıldı, yeni güncelleme ile oyundaki birçok hata giderilirken, eklenen madden ve iyileştirmeler yapılı. İşte güncellemenin detayları!

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ZULA 6 EYLÜL GÜNCELLEME NOTLARI

Hızlı lobide bulunan tüm oyuncuların elinde default silah gözüküyordu artık setinde takılı olan silah, desen ve eklentileri gözükecek.

Hızlı lobi harita ve maç tipi seçimi artık yapılabilecek.

Örneğin; TDM modunda istenildiği zaman TDM bıçak modu veya TDM için istenilen bir harita açılıp kapatılabilecek.

Yapılan iyileştirmeler;