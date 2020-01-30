Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Sofra'da programının dün yayınlanan bölümünde bir ilk yaşandı. Profesyonel aşçı olan gelin adayı, kaynanalara ahtapot, kalamar ve karidesten oluşan bir menü hazırladı. Hayatlarında ilk kez ahtapot yiyen kaynanalar ise lokmaları çiğnemekte güçlük çekti.
Aylardır FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programda ilk kez ahtapot, kalamar ve karides yapıldı. Aslen Vanlı olan gelin adayı, evine gelen kaynanalara hayatlarında ilk kez tadacağı bir balık menüsü yapınca tadım aşamasında zor anlar yaşandı.
KAYNANALARA AHTAPOT VE KARİDES YAPTI
17 yıldır evli olan ve profesyonel aşçı olarak çalışan kadın yarışmacı, kaynanalar için şu yemekleri yaptı: Çeşmi Nigar Çorbası, karides güveç, kalamar tava, ahtapot ızgara, ahtapot salatası, Girit ezme, ızgara çupra, biberiyeli patates, Akdeniz salatası, kaymaklı ayva tatlısı.
"AHTAPOT SALDIRGAN BİR HAYVAN"
Hayatında ilk kez karides, kalamar ve ahtapot yiyecek olan kaynanalarda biri "Ahtapot saldırgan bir hayvan ondan nasıl yemek yapacak" dedi. Tadım yapmak için masaya oturan yarışmacılar karşılarında ızgara ahtapotu görünce kendilerinden geçti. Ahtapot karşısında mideleri bulanan kaynanalar, tatmak zorunda olduğu için lokmaları çiğnemekte güçlük çekti.
Haber Videosu: Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti
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Balık günahmi?? daha neler duyacagizzzzzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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birileri kuru ekmek bulamazken daha yemeğin tadına bakmadan her yemeğe burun kıvırtan her nimete kusur bulan bu yarışma sistemi midemi bulandırıyor. RTÜK bu rezalete dur demeli artıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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menude ne varki yalnız ahtapotun ızgarasını bilmem ama kızartması güzel oluyor. cig kalmaması lazım , onu sotelemek lazım kı kalamar gibi , rahat yenilsin.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ÇOK ÜZÜLDÜM, VALLA BEN OLSAM KALKAR GİDERİM AHTAPOT NEDİR ARKADAŞCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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zuhal topal seda sayan ve esra erolün dahil olduğu ne kadar program varsa rtük bu kişilerin yayın veya herhangibir programda sunucu veya seyirci hatta ve hatta , koltuk, basamak, lamba vs. dahi olarakda olsa ekranda gösterilmemesi yayın akışına dahil olmaması gerektiğini siğara alkol gibi insanlara kötü örnek teşkil edebilecek zararlı nesneler gibi bu kişilerinde sansürlenmesi gerekmektedir. . .Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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bu program yemek kültürümüzü alt üst ediyor. Ayrıca dinimizce balık türleri dışındaki deniz canlılarının yenmesi doğru bulunmamaktadır.Cevap Yaz 39 31 Yayından Kaldır
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şafi mezhebine göre denizden çıkan her şey yenir.4 Yayından Kaldır
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bıktık la sizden bıktık olum bıktıkk10 1 Yayından Kaldır
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''Denizden babam çıksa yerim'' diye bir söz var duymadın mı hiç!? Ayrıca dini karıştırmadıkları bir burası kalmıştı, onu da başardın aferin sana!16 9 Yayından Kaldır
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doğru yenmez günahtır balık bile yenmez3 12 Yayından Kaldır