Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...

Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...

Festival için Adana'ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen'le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı.

29.09.2019 08:41
Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...

Festival için Adana'ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen'le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı. Sesler giderek yükselince tartışma bardakilerin de dikkatini çekti. Sinirle mekanı terk eden Olcay, asansöre binerek odasına çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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