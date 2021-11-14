Zuhal Olcay'dan tartışma yaratacak kıyafet açıklaması

Zuhal Olcay , Four Seasons Bosphorus Hotel'in içinde bulunan Aqua Restaurant & Bar'da sahneye çıktı. 2.5 saat sahnede kalan Zuhal Olcay'ı izlemek isteyenler, rezervasyonları günler öncesinden kapattı. Salonda masalar sosyal mesafeye göre hazırlanmıştı, Zuhal Olcay "Mesafeliyiz, kalpler mesafeli olmasın" diyerek konserine başladı. Sahne programında iki kostüm giyen Zuhal Olcay; bir yeni bir de Özlem Kaya tarafından üç yıl önce hazırlanan bir kostüm tercih etti. Olcay, "Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz" diyerek, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SAHNE KIYAFETLERİNİ 4-5 KERE GİYMEMİZ GEREKİYOR

Zuhal Olcay "Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok! Popüler kültür; kıyafetiyle ve sahne performansıyla tabii ki bir bütün. Performansımızın içinde o kıyafet de konuşulması gereken bir şey ama; günümüz dünyasında bu konuda daha tutumlu, daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Bir kıyafeti az 4-5 kere giymemiz, o 4-5 kereden sonra da o kıyafetin bazı yerlerini değiştirerek belki 4-5 kez daha giymeliyiz. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık. Bizim de sahnede kıyafetlerimiz konusunda böyle olmamız gerekiyor" dedi.

ANGELINE JOLIE DE ELBİSESİNİ YILLAR SONRA KIZINA GİYDİRDİ

Angeline Jolie'nin kızı Zahara, Eternals galasında annesinin 2014 Oscar Töreni'nde giydiği Elie Saab elbiseyi yeniden giymişti. Zuhal Olcay, "Angeline Jolie elbisesini yıllar sonra kızına giydirdi. Bu bir farkındalık. Bunu gündeme getirmemiz gerekiyor" dedi.