Züğürt Ağa oyuncuları kimler? Züğürt Ağa konusu nedir? Züğürt Ağa Imdb
Züğürt Ağa Türk sinemasının eleştirel dile sahip olan yapımlarından biridir. Oyuncu kadrosu, hicivli içeriği ile büyük beğeni toplayan film hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Züğürt Ağa oyuncuları kimler? Züğürt Ağa konusu nedir? Züğürt Ağa Imdb puanı, Züğürt Ağa nerede çekildi? Züğürt Ağa ne zaman çekildi? Züğürt Ağa ödülleri
Züğürt Ağa filmi Nesli Çölgeçen tarafından çekilen bir filmdir. Zengin oyuncu kadrosu, büyük beğeni toplayan konusu ile sayesinde pek çok ödül toplamıştır.
ZÜĞÜRT AĞA KONUSU
Yeşilçam tarihinin, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecine odaklanan film, beyazperdeye çok etkileyici bir şekilde aktarılan yapımlardan biridir. Yer yer, müthiş romantik sekanslar içeren film, seks düşkünü kart dedenin, gerdek gecesi taze gelin Kiraz'ın koynunda ölmesi sonrası gelişen trajikomik olaylar anlatılıyor. Haraptar köyünün Ağası için yaşamı çekilmez kılan olayların başlangıcı bu olurken, kendi köylüleri tarafından dolandırılan Ağa çareyi köyü satılığa çıkarmakta bulur. Gözünü rant hırsı bürümüş siyasilere Haraptar'ı peşkeş çeken Ağa soluğu büyük şehirde alır. Ancak metropol yaşamı, şimdiye dek tanıdığı görkemli yaşantısında edindiği pratiklerle altından kalkılabilecek gibi değildir. Çoğu kez komik ve kimi zaman acıklı denemelerle hayatta kalma savaşı veren Ağa'yı karısı da terkettiğinde yanında sadece Kiraz kalıp ona destek verir. Ağa'nın öğreneceği şeyler vardır...
Özellikle Kiraz'ın yıllarca içinde büyüttüğü aşkını ağaya açıldığı an, ağanın Kiraz'a insani yaklaşımı eşsiz sahneler içeriyor. Senaryoyu Yavuz Turgul kaleme aldı ve Nesli Çölgeçen imzalı başyapıt "Züğürt Ağa", 70'ler-80'ler sürecine dair tüm unsurları mükemmel yansıtıyor.
ZÜĞÜRT AĞA ÖDÜLLERİ
- 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel
- 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul
- 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu
- 1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen
ZÜĞÜRT AĞA NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.
ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Züğürt Ağa, 1985 yılının sonbaharında çekilmiştir.
ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI
Şener Şen
Rolü : Ağa
Erdal Özyağcılar
Rolü : Kekeç Salman
Nilgün Nazlı
Rolü : Kiraz
Füsun Demirel
Rolü : Ağanın karısı
Atilla Yiğit
Bahri Selin
Rolü : Abdo Ağa
Can Kolukısa
Rolü : Kahya
Ayla Arslancan
Celal İpek
Filiz Küçüktepe
Ali Osman Okumuş
Funda Çakmaktaş
Kemal İnci
Celal Yassıtaş
Kadir Yılmaz
Hamdiye Turan
Habil Yenici
Ahmet Yutmaz