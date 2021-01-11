Zübeyde Hatun kimdir? Selçuklu Baş Hatunu Zübeyde Hatun kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Terken Hatun'un yerine baş hatun olan isim Zübeyde Hatun oldu. Zübeyde Hatun rolünü Sezin Akbaşoğulları oynayacak. Peki Zübeyde Hatun kimdir? Selçuklu Baş Hatunu Zübeyde Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun tarihte kim?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm fragmanında Terken Hatun'u başhatunluktan azleden Melikşah yerine gelecek ismi "Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki o makamı layıkıyla dolduracak!" dedi. Melikşah'ın saraya çağırdığı yeni baş hatunun kim olacağı da merak ediliyordu. O merak ortadan kalktı.

ZÜBEYDE HATUN KİMDİR?

Zübeyde Hatun (ö. 1099, Rey), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Melikşah'ın eşi, Berkyaruk'un annesidir.

Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlendi. Kocası Melikşah üzerinde etkiliydi. 1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı. Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince Fahrülmülk'ün de kışkırtmalarıyla vezire kin beslemeye başladı.[2] Bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün Zübeyde Hatun'a karşı intikam duyguları kabardı. Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan edenMuhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

Uyanış Büyük Selçuklu baş hatun olan Zübeyde Hatun kimdir?

Yeni bölüm heyecanla beklenirken Terken Hatun'un yerine gelecek isimde merak edilir oldu. Terken Hatun'un yerine yeni başhatunluk görevini Berkyaruk'un annesi Sultan Melikşah'ın da eşi olan Zübeyde Hatun (Sezin Akbaşoğulları) olacak.