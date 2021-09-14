'Zorlu'da Bir Başka Gece' konserleri başlıyor - Haberler
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"Zorlu'da Bir Başka Gece" konserleri başlıyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Zorlu Center'ın hazırladığı "Zorlu'da Bir Başka Gece" konserleri açık havada müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu Center'ın hazırladığı "Zorlu'da Bir Başka Gece" konserleri açık havada müzikseverlerle buluşacak.

Meydan Katı Konser Alanında 17 Eylül akşamı gerçekleştirilecek Fatih Erkoç & Trio ve Tuluğ Tırpan Pow Trio konserine, Demet Evgar konuk sanatçı olarak katılacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Zorlu'da Bir Başka Gece' konserleri başlıyor - Haberler
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