Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
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Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu

10.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:08
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'da iddiaya göre tefeciden para alan kadın yüksek faizler nedeniyle borcunu ödeyemedi.

İSTANBUL'da iddiaya göre tefeciden para alan kadın yüksek faizler nedeniyle borcunu ödeyemedi. Kadın, tefeciler tarafından borcu karşılığında uyuşturucu kuryesi yapıldı. Teslimat için yola çıkan kadın sokakta gördüğü polislere olayı anlatarak elindeki uyuşturucu dolu poşeti teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyazıt Tramvay durağı önünde sabah saatlerinde trafik polislerinin yanına gelen bir kadın elindeki poşette uyuşturucu olduğunu söyleyip yardım istedi. Polise olayı anlatan kadının, "Tefeciden para aldım, yüksek faizler nedeniyle de borcumu ödeyemedim. Sonra bana borcum karşılığında uyuşturucu dolu bu poşeti verdiler. Bana poşeti senden alacaklar dediler. Buna vicdanım el vermedi, başımın da belaya girmesini istemiyorum" dediği öğrenildi. Kadının beyanı üzerine durumu asayiş ekiplerine bildiren trafik polisleri bir süre sonra gelen ekibe kadını ve yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu teslim etti. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın daha sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  


- İstanbul
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu
Son dakika haberleri | Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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