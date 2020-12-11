"ZORAKİ MİSAFİR" MOTOR DEDİ

2021 yılının en komik yapımlarından olmaya aday "Zoraki Misafir" filminin okuma provaları önceki gün tamamlandı, çekimlerine ise 12 Aralık Cumartesi günü başlandı. Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Mustafa Altındağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz gibi kendini komedi alanında defalarca kanıtlamış dev bir başrol kadrosuna sahip filmin Yapımcılığını MGX Film yapıyor.Türkiye'de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı sinema filminin yönetmen koltuğunda& ; Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok'un imzasını taşıyor.

Kaynak: Snob Magazin