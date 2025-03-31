Zoraki Misafir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zoraki Misafir filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Zoraki Misafir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zoraki Misafir filmini izleyecek olanların merak ettiği Zoraki Misafir konusu nedir, Zoraki Misafir oyuncuları kimler ve Zoraki Misafir özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZORAKİ MİSAFİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zoraki Misafir, başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ ve Murat Akkoyunlu'nun paylaştığı 2021 yapımı, senaryosu Giray Altınok tarafından yazılmış ve yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Türk komedi filmidir

Harun geçmişte popüler türde çalışmalar yapmış bir medya şirketinin patronu ve yapımcıdır. Yurt dışından televizyonlarda yayınlanacak bir programın yayın haklarını satın alır. Formata uygun türde bir kişiyi bulmak için asistanı olan Yeşim'i görevlendirir. Yeşim'in bu program formatı için bulduğu kişi ise Peyami'dir. Yapım aşamasında Harun, parasız kaldığından dolayı iş insanı olan Osman Koral'dan maddî destek alır. Ayrıca anlaşmanın imzaya konulması için bir yemek planlanır. Fakat yemeğe Peyami'nin de katılması nedeniyle trajikomik olaylar yaşanır.

ZORAKİ MİSAFİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım yılı:2021

Oyuncular

Uğur Yücel

Mustafa Üstündağ

Murat Akkoyunlu

Sera Tokdemir

ZORAKİ MİSAFİR NEREDE ÇEKİLDİ

'Zoraki Misafir'deki otomobil sahneleri,'Virtual Production' denilen sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekildi. Bu teknoloji sayesinde sinema, TV, Dizi ve reklam sektörünün temel ihtiyaçlarından olan mekân, dekor ve yüksek bütçeli set giderlerinde hatırı sayılır tasarruf sağlamasının yanı sıra neredeyse imkânsız denilebilecek sahneler çekilebiliyor. Mekân ve zaman bağımsız çekilmek istenilen mekan dünyanın öbür ucunda geçse bile gidilmesine gerek kalmıyor. Led ekranlardaki görüntü sayesinde birçok sahne stüdyo konforunda çekilebiliyor. Kısacası üşümeye, yıpranmaya, hava değişsin diye karavanda saatlerce beklemeye son. 'Zoraki Misafir'dekilerin de dile getirdiği gibi sanal prodüksiyon, oyuncular için de büyük avantaj sağlıyor.