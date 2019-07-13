Zor durumdaki aileye devletin şefkat eli uzandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir köyde harabe durumdaki bir evde yaşamaya çalışan 5 kişilik aile, devletin şefkat eliyle sağlıklı ve huzurlu bir yaşama kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Suruç'ta yaşayan Ali (20) ve Rabia Unutur (23) çifti, kirayı ödeyemedikleri için yaklaşık 1,5 yıl önce 1'i engelli 3 çocuklarını alarak, akrabalarının da bulunduğu ilçeye bağlı Kara Mahallesi'ne gitti.

Düzenli gelirleri olmayan aile, burada çatısı akan, pencereleri bulunmayan harabe durumdaki evde, çocuklarıyla yokluk içinde yaşamaya başladı.

Ali Unutur, kendilerine yardım edilmesi için Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu.

Vakıf çalışanlarının gerekli incelemelerinin ardından Unutur ailesi için ilçe merkezinde bir ev kiralandı. Ekipler, zor durumdaki ailenin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için diğer ihtiyaçlarını da kısa sürede giderdi.

Anne Rabia Unutur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır harabe evde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle köye yerleştiklerini belirten Unutur, sıkıntıların ardından devletin yardımıyla sıcak bir yuvaya kavuştuklarını dile getirdi.

Unutur, yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizi bu harabe evden kurtardılar. Eski evde çok sıkıntılar çektik. Kaldığımız harabe ev bizim değildi. Dayımın evi olduğu için bize çıkmamızı, oraya hayvanlarını koyacaklarını söyledi. Biz de kalacak bir evimiz yok dedik." ifadesini kullandı.

Pişirecek yiyecekleri olmadığını ve aç kaldıklarını anlatan Unutur, "Vatandaşlar bazen eski giyeceklerini bize getiriyordu.Yemek getiriyorlardı. Allah herkesten razı olsun. Devletimiz, çocuklarıma ve bize sahip çıktı. Zihinsel engelli bir kızım da var. İki defa ameliyat oldu. Kızımın tedavisi için de devletimiz yardım edecek. Engelli kızıma da engelli maaşı bağlanması için yetkililer işlemlerimizi yaptı." dedi.

Baba Ali Unutur da düzenli bir işi olmadığı için evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirerek, "Çok zor şartlar altında yaşıyorduk. Yaşadığımız evde köpekleri bağlasan dahi durmazdı. Akrabamız bizden önce bu evi ahır olarak kullanırdı. Hayvanlarını koyardı. 3 çocuğumla gidecek başka yerimiz olmadığından mecburen buraya yerleştik. Ev eski olduğu için uyuduğumuzda akrep ve yılanların çocuklarımızı sokmasından korkuyorduk. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç da vakıf olarak ayrım yapmadan herkesin yanında olduklarını, tüm ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Yardım çalışmaların devam ettiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu ailemiz sadece bir örnektir. Biz daha nice böyle ailelere yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ailemizin ziyaretine gittim ve durumlarını hemen Sayın Kaymakamımız Tarık Açıkgöz'e ilettim. Bütün yardımların yapılması konusunda talimatları oldu. Bizler de aileye hemen gerekli yardımları yaptık. Şu anda aileyi ilçe merkezine yerleştirdik. Bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. Bize destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA