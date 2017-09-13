Zonguldak Valisi Çınar: Fanteziler İçin Köpekleri Alıp Mağdur Etmesinler

Zonguldak Valisi Çınar: Fanteziler için köpekleri alıp mağdur etmesinler



ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, birçok insanın sevmek ve beslemek için aldıkları köpekleri bir süre sonra sokağa bıraktığını söyledi. Vali Çınar, "Eğer köpeklere bakabileceklerse, bu köpek hayatının sonuna kadar misafirleri olabilecekse alsınlar. Yoksa geçici heves, fanteziler için köpekleri alıp onları mağdur etmesinler" dedi.



Vali Çınar, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkez çalışanlarından bilgi alan Vali Çınar, hayvan barınağının daha geniş bir yerde, daha gelişmiş tekniğe uygun yeniden yapımını sağlamak için çalışma başlattıklarını söyledi. Merkezdeki sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Vali Çınar, 200 köpek kapasiteli barınakta 300 köpeğin bulunduğunu belirtti. Birçok insanın sevmek ve beslemek adına aldıkları köpekleri bir süre sonra sokağa bıraktığını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:



"İnsanlar köpek sevmek ve beslemek adına evlerine köpek alıyorlar. Bir müddet sonra ona bakmak eziyet haline geliyor ve sokağa salıveriyorlar. Bu, çok yaygın bir davranış halline gelmiş durumda. Bu son derece bencilce, hayvan sevgisi olmayan, hayata sevgisi de olmayan bir davranış şekli. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. Eğer köpeklere bakabileceklerse bu köpek hayatının sonuna kadar misafirleri olabilecekse alsınlar. Yoksa geçici hevesler, fanteziler için köpekleri alıp onları mağdur etmesinler. Bu çağrıyı buradan yapıyorum. Her türlü hayvanın insanlar gibi hayatları kıymetlidir. Hayvan sevgisi hepimize yaratılıştan kodlanan bir durumdur. Çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamamız lazım."