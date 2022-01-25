Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Haberler
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Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 15-23 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetimlerde bin 949 resen denetim yapıldı. 16 ihbar ve 2 bin 603 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 kişiye ilk uyarı 2 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak Valiliği, Yerel, Haber

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