Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 25 Kasım tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 2 bin 234 resen denetim, 17 ihbar ve bin 754 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 kişiye ilk uyarı,1 kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 2 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title