Kazada ölen esnafın veresiye defterindeki tüm borçlar, ailesi tarafından silindi

ZONGULDAK'ta denize uçan otomobilde yaşamını yitiren Cafer Aygün'e (62) ait manav ve balık satışı yaptığı iş yerinin veresiye borçlarının, ailesi tarafından dükkan önüne asılan yazıyla silindiği duyuruldu.

ZONGULDAK'ta denize uçan otomobilde yaşamını yitiren Cafer Aygün'e (62) ait manav ve balık satışı yaptığı iş yerinin veresiye borçlarının, ailesi tarafından dükkan önüne asılan yazıyla silindiği duyuruldu.

Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde 2 Nisan günü, kontrolden çıkan otomobil, 200 metre yükseklikten denize uçtu. Kazada, otomobilin sürücüsü Cafer Aygün yaşamını yitirdi. Bağlık Mahallesi'nde yıllardır manav ve balık satışı yapan Aygün'ün ölümü, üzüntü yarattı. 2 çocuk babası Cafer Aygün'ün kapatılan iş yerine ailesi tarafından, 'Babaoğli dükkanından veresiye sebze-meyve ve balık alan müşterilerimizin borçları silinmiştir. Dualarınızı esirgemeyin' yazısı asıldı. Mahalleli, yaklaşık 20 bin liraya yakın borçların silindiğini düşündüklerini söylerken yazıyı görenler ise ailenin örnek bir davranışta bulunduğunu kaydetti.

'TÜM BORÇLARI SİLDİLER'Aynı mahallede yaşayan Ogün Güven, kazanın ardından ailesinin örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi. Cafer Aygün'ün yıllardır mahallede esnaflık yaptığını anlatan Güven, "Hale giderken talihsiz bir kaza yapıyor. Tam olarak bilemiyoruz nasıl kaza yaptığını. Sevilen bir insandı. Yıllardır birlikte burada arkadaşlık yapık, esnaflık yaptık. Oğulları veresiye defterlerini kapattı. Hepsini sildiler. Yeter ki dua etsinler dediler. Yakışanı yaptılar. Çocukları iyi yaptı. Yine nereden baksanız 20 bin liraya yakın bir veresiye defteri olduğunu tahmin ediyorum" dedi. 'ÖRNEK DAVRANIŞ'

Vatandaşlardan Adem Atar da Cafer Aygün'ün mahallesinde sevilen ve saygı duyulan bir insan olduğunu belirterek, "Sevdiğimiz ve saydığımız bir insandı. Mal almaya giderken kaza yapıyor. Babaoğli lakabı. Oğulları bütün borçları sildi. Gerçekten örnek davranış. Bizde dua ediyoruz kendisine. Herkesi güldürür eğlendirirdi. İyi insandı. Allah rahmet eylesin. Bizde artık bu saatten sonra dua ediyoruz ona" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN