Zonguldak'tan kısa kısa

Ensar Vakfı Çaycuma Şubesince uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 45 tablet bağışlandı.

Ensar Vakfı Çaycuma Şubesince uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 45 tablet bağışlandı.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam, hayırseverler tarafından dernek adına alınan 45 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'a teslim etti.

İnam, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencileri mağdur etmemek adına bağış yaptıklarını belirterek, "İlçemizde tableti olmaması nedeniyle EBA ve ZOOM üzerinden yapılan canlı derslere erişim sağlayamayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmek üzere 45 adet teslim ettik. "dedi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'tan ziyaret

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günay'ı ziyaret etti.

Bozkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu açılması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını belirterek, "İlçemizde bir şeyler yapabilmemiz için koordineli çalışmakta fayda var." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Günay da Bozkurt ve ekibine başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü