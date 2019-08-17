Zonguldak'tan kısa kısa

17.08.2019 14:41

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylerin muhtelif yollarına asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega malzemesi satın alınmasına yönelik ihalenin tamamlandığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ihalelerin ardından kazanan firmanın belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, muhtelif köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega malzeme satın alımı işi ve nakliyesi 215 bin lirayla Balcılar Demir Çelik İnşaat firmasının kazandığı kaydedildi.

Afet risklerini azaltmak için broşür dağıttılar

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde vatandaşlara afet risklerini azaltmayı amaçlayan broşürler dağıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 17 Ağustos 1999'da Gölcük- Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla afet risklerini anlamak amacıyla bu yılın "Afetlere Hazırlık" yılı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, il müdürlüğünce Zonguldak halkını bilgilendirmek, afetlerde güvende kalabilmek ve afetlere daha hazırlıklı olunabilmesi için bir alışveriş merkezinde stant açılarak broşürler dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA