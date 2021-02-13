Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar ertelemesi
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Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar ertelemesi

13.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:10
Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar ertelemesi

15 Şubat'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim Zonguldak'taki yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün geç başlayacak. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda, bu süre içinde uzaktan eğitime devam edilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan yüz yüze eğitime şimdi de kar engeli çıktı. Zonguldak Valiliği, 15 Şubat Pazartesi günü bazı sınıf kademelerinde başlayacak olan yüz yüze eğitimin kar yağışının olumsuz etkilerine karşı bir gün ertelendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 13.02.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak; Meteoroloji verilerine göre, 14.02.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının 1 (Bir) gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber Yorumları (1)
SESSİZ YAZAR: korona bir başka engeli ortadan kaldırmış oldu desenize. . :-) Artık okul yok diye sevinme yok genç dimağlar. . .
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