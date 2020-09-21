Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
21.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:04
Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Zonguldak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttı.
Törene, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı