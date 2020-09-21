Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı
21.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:04

Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttı.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Gülay Müge Anlı Hazal Kaya Nebahat Çehre
Spor Falcao Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Eddie Newton
Daha Fazla Bursa Niğde Atama İzmir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 13:11:41. #1.15#
title