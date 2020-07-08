Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
08.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:27
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Sofular köyünde A.P'nin kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 155 kök Hint keneviri bitkisi, 3 adet uyuşturucu aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA