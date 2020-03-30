Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti
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Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Banka

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti Vali banka şubesi önüne gelip vatandaşları uyardı Zonguldak'ta valilik ve emniyet ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar adeta sokaklara akın etti.

30.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:42
Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Vali banka şubesi önüne gelip vatandaşları uyardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta valilik ve emniyet ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları Vali Erdoğan Bektaş bizzat gelerek uyardı.

Çin'de baş gösteren korona virüs salgınının ardından Türkiye'de de geniş çaplı tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararları da il genelinde uygulanıyor. Sosyal mesafenin özellikle dikkat çekildiği caddede trafik ekipleri de Ulu Camii aralığını kapatarak trafiği kontrol altına aldı. Cadde üzerindeki parklar bariyerler ile kapatılarak vatandaşların park yapmamaları için tedbirler alındı. Caddede işi olan vatandaşların kontrollü şekilde alınarak kısa sürede caddeyi terk etmeleri sağlanacak. Cadde üzerindeki çoğu trafik lambasındaki kırmızı ışığın üzerine Evdekal uyarısı yazıldı.

Ancak evde kalınması yönündeki uyarılara rağmen vatandaşlar havanın da sıcak olmasıyla birlikte sahilde vakit geçirdi. Polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere Terakki Mahallesi üzerindeki banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlara da sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da bir kamu bankası önüne gelerek vatandaşları uyardı. Tüm dünyanın korona virüs salgınıyla uğraştığını ve uyarılar yapıldığını anlatan Vali Bektaş, evde kalınması uyarılarını yineledi.

Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

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Zonguldak'ta uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

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