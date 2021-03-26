ZONGULDAK - Toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı vatandaşları tedirgin ediyor
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ZONGULDAK - Toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı vatandaşları tedirgin ediyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
ZONGULDAK - Toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı vatandaşları tedirgin ediyor

Zonguldak'ta yaşanan toprak kayması nedeniyle bir evin bahçesine ait istinat duvarının yıkılması, civarda ikamet edenlerde tedirginliğe neden oluyor.

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Zonguldak'ta yaşanan toprak kayması nedeniyle bir evin bahçesine ait istinat duvarının yıkılması, civarda ikamet edenlerde tedirginliğe neden oluyor.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Mercan Sokak'ta yaşanan toprak kayması sonucu bir evin bahçesine ait istinat duvarının bir bölümü 2 gün önce yıkıldı.

Bu durum civarda yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Mahalle sakini Yaşar Kurtoğlu, gazetecilere, gece saatlerinde bir sesle uyandığını ve dışarıya çıktığında istinat duvarının göçtüğünü gördüğünü söyledi.

Durumu yetkililere haber verdiğini ve ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Kurtoğlu, "Tahliye yapılmadı, burada 5-6 hane var. Yolumuz olmadığı için burada sıkıntı var, yoldan geçemiyoruz. Burada bulunan direk göçmek üzere. Korkuyoruz, zor yatıyoruz. İnsanlar bu yolu kullanamadığı için başka yerlerden dolaşmak zorunda kalıyor. Duvarlarımız göçmek üzere." diye konuştu.

Öte yandan Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

ZONGULDAK - Toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı vatandaşları tedirgin ediyor
ZONGULDAK - Toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı vatandaşları tedirgin ediyor
ZONGULDAK - Toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı vatandaşları tedirgin ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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