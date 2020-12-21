Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
21.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:46
Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.
Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çınartepe Mahallesi'nde oturan Serkan Ç, eşi Gülçin Ç. ve 3 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı