Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

21.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:46
Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınartepe Mahallesi'nde oturan Serkan Ç, eşi Gülçin Ç. ve 3 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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