Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
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Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu

23.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:20

Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili olduZONGULDAK'ta etkili olan sis ulaşımı aksatırken şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar mendireği aştı.

Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu

ZONGULDAK'ta etkili olan sis ulaşımı aksatırken şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar mendireği aştı.

Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil kesiminde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle limanda dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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