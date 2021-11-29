Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle evin çatısı, karşıdaki samanlığın üzerine uçtu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle evin çatısı, karşıdaki samanlığın üzerine uçtu.

Danışmentli köyünde kuvvetli rüzgarın etkisiyle Orhan Şen'e ait evin çatısı uçarak, yolun karşı tarafındaki samanlığa devrildi.

Evde ve samanlıkta hasar meydana gelirken, çatının zarar verdiği elektrik telleri nedeniyle köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Köy Muhtarı Fahrettin Donat, gazetecilere, rüzgarın etkisiyle kopan çatının, yolun karşı tarafındaki samanlığa düştüğünü, bu sırada elektrik hatlarının koptuğunu belirtti.

Olayda can kaybı yaşanmamasının, en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Donat, "Evde ve samanlıkta hasar oluştu, bununla geçmiş olsun." dedi.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi

Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda evin çatısı karşıdaki samanlığın üzerine devrildi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title