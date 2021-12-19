Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı - Haberler
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Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı Zonguldak'ta internetten alınan alkolle yapılan sahte içkiden içen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti Zonguldak'ta internetten alkol sipariş edilerek elde edilen sahte içkiden tüketen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Zonguldak'ta internetten alınan alkolle yapılan sahte içkiden içen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta internetten alkol sipariş edilerek elde edilen sahte içkiden tüketen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

İddialara göre birkaç gün önce bir internet sitesi aracılığıyla İzmir'den alkol satın alındı. Alkolden çeşitli aromalar yardımıyla içki yapıldı. Yapılan içkiden tüketen 7 kişi baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan Mehmet Başkan kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Başkan yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Başkan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Tamer Şeker de hayatını kaybetti. Görme bozukluğu, bilinç kaybı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki İsmail Acar da sevk edildiği BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayatını kaybetti

Öte yandan Uğur K., Mehmet Ç. ve Ahmet B. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin daha hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Zonguldak'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

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