Zonguldak'ta sahte içki operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, ilçeye bağlı Kurtlar köyü merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen A.S'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA