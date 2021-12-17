Zonguldak'ta şah damarında tümör tespit edilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boyun şişkinliği ve ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 45 yaşındaki İbrahim Gemici, şah damarında tespit edilen tümörün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 9 yıldır boynunda oluşan şişlik ve ağrılara çözüm bulmak için farklı hastanelere başvuran Gemici'nin ilçedeki özel hastanede yapılan kontrollerinde şah damarında tümör tespit edildi.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardandan şah damarındaki tümör alınan Gemici, sağlığına yeniden kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, gazetecilere, hastanın yapılan tetkiklerinde tümör tespit edildiğini söyledi.

Ultrason ve Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) sonucunda şah damarının içerisinde kitle görüldüğünü aktaran Gür, "Tümör yaklaşık 6 buçuk santimdi. Hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik, bir gün yoğun bakımda kaldı ve şu an için de servise geçti. Şah damarının ortasında olduğu için biraz kanamalı bir hastalıktır. O yüzden de tecrübe gerektiren bir cerrahi müdahale olduğu için çoğu doktor bu ameliyatı yapmak istemez. Şu an sağlığına kavuştu." dedi.

Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğlu da tümörün başarıyla çıkartıldığını anlatarak, "Zor bir işti çünkü çok nadir görülen bir hastalık. Hastanemizde yapılan bu ameliyat bölgede ilk gerçekleştirilen ameliyat olma özelliğini de taşıyor." şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan Gemici ise ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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