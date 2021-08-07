Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaralı tilki, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaralı tilki, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kozlu Hayvan Hakları Platformu Temsilcisi Tuğba Avcı, yol kenarında bulduğu yaralı tilkiyi veterinere götürdü.

Otomobilin çarpması sonucu bacağında ve kalçasında kırıklar oluştuğu belirlenen tilki, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı tilki, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz