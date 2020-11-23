Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

23.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:05

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu biri bebek 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında 48 yaşındaki Yadigar Eroğlu idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü, otomobildeki 3 aylık Hilal ile Şerife ve Gamze Tekin yaralandı.

SÜRÜCÜ VE 3 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Eroğlu ile bebek Hilal Tekin hayatını kaybetti. Yaralıların ise hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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