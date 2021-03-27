Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
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Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

ZONGULDAK'ta şehirlerarası otobüs terminali, 3 gündür süren heyelanlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

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ZONGULDAK'ta şehirlerarası otobüs terminali, 3 gündür süren heyelanlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Kentte etkili olan yağmur nedeniyle çarşamba günü, Zonguldak 100'üncü Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, terminalin içine düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Terminal binasında ise maddi zarar oluştu. Heyelan olaylarının perşembe ve cuma günlerinde de devam etmesi üzerine Zonguldak Belediyesi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından terminal binasını geçici olarak kapattı. Terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vereceği, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği açıklandı.

Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Terminal Müdürü Nazmi Çolban, "Şu anda heyelan tehlikesi nedeniyle can ve mal güvenliği için terminalin kapatma kararı aldık. Can ve mal güvenliği için belediyemizin aldığı karara uyuyoruz. Bilet satışları şehir merkezindeki yazıhanelerden yapılacak" dedi.

Kapatma kararını yerinde bulduğunu söyleyen iş yeri sahiplerinden Coşkun Çelebi ise, "Burada heyelan devam edebilir. Şu anda hayati tehlikemiz söz konusudur. Belediyenin göndermiş olduğu tebligat kararına uymak zorundayız" diye konuştu.


Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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