Zonguldak'ta madencilerden "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"ne özel konser

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla konser verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen konserde maden işçileri şarkı ve türküler söyledi.

Yoğun ilgi gösterilen konserde vatandaşlar, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Müzikseverler tarafından uzun süre alkışlanan konserde maden işçileri, müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün de kutlandığı gecede, sahneye çıkan madencilerin engelli çocukları müziklere eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Konsere Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil, madencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.