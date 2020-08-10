Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı
Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
10.08.2020 03:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 03:28
Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
İnağzı Mahallesi'nde özel bir maden ocağında göçük oluştu.
Göçükte mahsur kalarak yaralanan işçi Nurettin Abacı (47), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA