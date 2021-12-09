Zonguldak'ta kıyılarda görüntü kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kaymakamlık tarafından kıyılarda imara aykırı yapıların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kaymakamlık tarafından kıyılarda imara aykırı yapıların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Ereğli Belediyesi ekipleri, Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil bandında metruk ve kaçak yapıları kaldırmak için iş makineleriyle bölgeye geldi.
Ekipler, önlemlerin alınmasının ardından yıkım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, Kaymakamlığın talimatı doğrultusunda Ereğli-Alaplı kara yolunun kıyı kesiminde imara aykırı yapıların tespit edilmesinin ardından 1 hafta önce tebligat yapıldığını söyledi.
Aydın, bazı vatandaşların kaçak yapılarını kendilerince kaldırdığını kaydetti.
Ekipler, yıkım sırasında gördükleri iki kedi yavrusunu taşıma kafesine koyarak Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürdü.