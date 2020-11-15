Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

15.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:48
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaali köyünde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, Z.Y. (46), T.O. (38) ve F.K'yı (45) kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı define arama dedektörü ve kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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