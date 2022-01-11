Zonguldak'ta itfaiye personeli, Bursa'daki kazada ölen meslektaşlarını dualarla andı - Haberler
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Zonguldak'ta itfaiye personeli, Bursa'daki kazada ölen meslektaşlarını dualarla andı

Zonguldak'ta itfaiye personeli, Bursa'daki kazada ölen meslektaşlarını dualarla andı
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personelini dualarla andı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personelini dualarla andı.

Kışla Mahallesi'ndeki Ereğli Belediyesi İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen anma programında konuşan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, kaza ihbarı alıp can kurtarmaya giderken elim kaza sonucu 4 itfaiyecinin şehit düştüğünü anımsattı.

Olayın büyük üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Ateş, "Onlar için bir araya geldik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

Hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulunan itfaiyeciler, dua etti.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Zonguldak'ta itfaiye personeli, Bursa'daki kazada ölen meslektaşlarını dualarla andı

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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