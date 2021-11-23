Zonguldak'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, iş yerindeki bir kız çocuğu da cam parçası isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, iş yeri önüne gelen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan T.B., bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. 5-6 el ateş edildiği öğrenilirken, kurşunların iş yerinin cam ve duvarlarına isabet ettiği görüldü. Öte yandan iş yerinin önünde olan küçük kız çocuğu Ş.B. de kırılan camların kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Silahlı

saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan bugün yaşanan olayın, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen cinayetle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. 7 Mart 2020 tarihinde B.B., Eyüp Keleş'i öldürmüş, 20 Ağustos 2020 tarihinde de Yavuz Beşikçi, Alaplı ilçesinde arabasının içinde öldürülmüştü. Beşikçi'nin öldürülmesi sonrası Z.H., C.H. ile S.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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