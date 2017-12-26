Zonguldak'ta Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Terörle Mücadele Şube müdürünün de bulunduğu 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar eski İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Barış Pekince ile Yıldıray Persil ve tutuksuz sanığın yanı sıra avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, İl Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen örgütün haberleşme programı "ByLock" dökümlerinin mahkemeye sunulduğu belirtildi.



Tutuklu sanıkların avukatlarının savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk haline ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 sanık hakkında, anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.