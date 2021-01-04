Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu
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Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu

04.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:09
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana gelen olayda, çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen cansız beden, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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