Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana gelen olayda, çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen cansız beden, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN