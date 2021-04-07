Depo yazılımına girip, tavuk bayisini 400 bin TL zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
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Depo yazılımına girip, tavuk bayisini 400 bin TL zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Depo yazılımına girip, tavuk bayisini 400 bin TL zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ta, tavuk firmasının bilişim sistemine girip, şirketi 400 bin TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, tavuk firmasının bilişim sistemine girip, şirketi 400 bin TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre bir tavuk firmasına ait bölge bayi sahibi N.B.'nin depo yazılım programına dışarıdan müdahale edilerek 400 bin TL zarara uğratıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında S.A. (46), K.K. (38) ve M.E. (50) hakkında uzaktan erişim ile sistemdeki verilerin oynandığına dair deliller tespit edildi. Polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.A. ve M.E., adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Bilişim sistemlerine girme ve görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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