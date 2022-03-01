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Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı

İhlas Haber Ajansı, Sertaç Özdemir - Güncel
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- Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı Zonguldak'ta soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle liman caddesindeki dalgalar liman duvarına ulaştı.

ZONGULDAK (İHA) - - Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle liman caddesindeki dalgalar liman duvarına ulaştı. Yağışın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de rüzgarın etkili olması nedeniyle 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı yönündeki uyarılarının ardından limandaki dalgaların yüksekliği yer yer 5 metreyi buldu.

Bu gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte Liman Caddesi'nde dev dalgalar meydana geldi. Yağışın hafta boyunca etkili olması beklenirken sıcaklığın ise 6 ila 8 derece arasında olması bekleniyor.

Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı

Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı

Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Güncel

Zonguldak, Liman, Güncel, Haberler

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