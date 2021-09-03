Zonguldak'ta cinayete kurban giden Enes'in katili teslim oldu
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Zonguldak'ta cinayete kurban giden Enes'in katili teslim oldu

Zonguldak'ta cinayete kurban giden Enes'in katili teslim oldu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Enes Merdivan'ı (19) öldürdüğü iddia edilen İ.Ç. (19), jandarmaya teslim oldu.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Enes Merdivan'ı (19) öldürdüğü iddia edilen İ.Ç. (19), jandarmaya teslim oldu.

Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde 27 Ağustos'ta ortadan kaybolan Enes Merdivan'ın cesedi, 1 Ağustos günü ormanda bulundu. Yapılan incelemede Enes Merdivan'ın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi. Merdivan'ı öldürdüğü iddiasıyla yakın arkadaşı İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet şüphelisi İ.Ç., akşam saatlerinde Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. İ.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Zonguldak'ta cinayete kurban giden Enes'in katili teslim oldu
Zonguldak'ta cinayete kurban giden Enes'in katili teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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Zonguldak'ta cinayete kurban giden Enes'in katili teslim oldu - Haberler
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