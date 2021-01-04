Zonguldak'ta çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

İlçe girişindeki Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı