Zonguldak'ta çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zonguldak'ta çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

04.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:02
Zonguldak'ta çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

İlçe girişindeki Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Prens Harry Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 19:03:31. #1.15#
title