Bir kişi tabancayla yaralandı
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Bir kişi tabancayla yaralandı

14.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:33

Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bir market alışverişinden evine dönen Şaban Köroğlu, yolda tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdığı Köroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde boş mermi kovanı arayan polis ekipleri, soruşturmasını sürdürüyor.

Bir kişi tabancayla yaralandı
Bir kişi tabancayla yaralandı
Bir kişi tabancayla yaralandı
Bir kişi tabancayla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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