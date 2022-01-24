Zonguldak'ta 30 hasta belediyenin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Yoğun karın etkili olduğu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rahatsızlanan ve diyalize girmesi gereken 30 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Yoğun karın etkili olduğu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rahatsızlanan ve diyalize girmesi gereken 30 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, ilçe genelinde 2 gündür etkisini artıran kar nedeniyle evlerinden çıkamayan acil ve diyaliz hastaları için ekip kurduklarını söyledi.

Belediye tarafından oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Aydın, "Ekiplerimizi ve araçlarımızı seferber ettik. 2 günde 30 hastaya yardım ettik. Evlerinden alıp diyaliz merkezlerine ve hastanelere taşıdık. Tedavileri sona erenleri de tekrar evlerine götürdük." dedi.

Aydın, belediye bünyesinde bulunan engelli aracı ile özel bireylerin ihtiyaçlarına da cevap verdiklerini kaydetti.