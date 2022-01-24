ZONGULDAK'TA 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI - Haberler
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ZONGULDAK'TA 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Valiliği, merkezde 23, Devrek'te 70, Kozlu'da 23, Kilimli 2, Çaycuma 47 Gökçebey'de 16, Alaplı'da 25 ve Ereğli'de 42 olmak üzere toplam 248 köy yolu ulaşıma kapandığını bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde ki beyaz örtü dron ile havadan görüntülendi. Karla kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.

ÇATIDAN DÜŞEN KAR YIĞININ ALTINDA KALIYORDU

Ereğli ilçesinde iş yerinin önünü temizleyen kafe çalışanı çatıdan düşen kar ve kırılan ağaç dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'TA 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

ZONGULDAK'TA 248 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Ereğli, kar, Güncel, Haber

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